Аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Метрик пришёл к выводу, что Соединённым Штатам и НАТО необходимо сменить тактику борьбы с российскими подводными лодками.

Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Это вызвано тем, что новым российским субмаринам нет нужды в проходе так называемого Фареро-Исландского рубежа. Так называется морской коридор между Гренландией, Исландией и Британией. В этом месте во времена Холодной войны была расположена одна из главных противолодочных линий обороны Североатлантического альянса.

Эксперт называет причину — это оснащение российских субмарин ракетами «Калибр», способными уничтожать цели на дальности до 2600 километров. По мнению Эндрю Метрика, подлодки с «Калибрами» могут находиться в безопасных позиционных районах в Норвежском и Баренцевом морях и оттуда наносить удары по целям на территории всей Северной и Центральной Европы.

Концепцию барьерной обороны эксперт предлагает заменить на операции в открытом океане с широким использованием надводных и подводных беспилотных аппаратов. Эти беспилотники могли бы развёртываться и управляться с помощью надводных кораблей, подлодок, самолётов и вертолётов. Об этом пишет «Российская газета».

Следует заметить, что Россия уже разрабатывает модернизированный вариант крылатой ракеты «Калибр» — «Калибр-М». Её дальность полёта составит 4500 километров.