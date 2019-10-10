Киев, , 19:11 — REGNUM Правоохранительные органы Украины занимаются расследованием фактов коррупции со стороны экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) и его сына Игоря. Об этом 10 октября во время пресс-марафона в Киеве сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, скоро вы это услышите. Увидите результат, как мне кажется», — заявил Зеленский.

При этом он сообщил, что накануне посетил международную выставку «Оружие и безопасность — 2019» вместе с начальником генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

«Мне очень интересно, что мы заказываем, какие современные технологии, какие мы молодцы и как мы развиваемся, начиная с 2014 года. Действительно есть большие успехи. Смотрели «Нептун», это для нас очень важно, для наших военных и нашей армии», — рассказал Зеленский.

Как сообщалось, отец и сын Гладковские являются участниками коррупционной схемы хищений в «Укроборонпроме». Согласно материалам, опубликованным в СМИ, Гладковские участвовали в схемах по незаконной закупке в России деталей к советской военной технике по завышенным ценам.