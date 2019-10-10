Рим, , 19:08 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился вызвать посла Турции в итальянский МИД по поводу военной операции «Источник мира», проводящейся турецкими военными на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщается в заявлении МИД Италии, опубликованном 10 октября.

«Снова напоминая о важности прекращения любых односторонних акций, Италия заявляет, что единственным путем разрешения сирийского кризиса является политический процесс под эгидой ООН», — указано в тексте заявления итальянского МИД.

Ранее министр иностранных дел Италии Ди Майо выступил с осуждением военной операции Турции на территории САР и потребовал «немедленно прекратить наступление».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. С заявлением о её начале выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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