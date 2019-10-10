Аддис-Абеба, , 21:04 — REGNUM Эфиопия призвала к глобальным действиям в области создания и использования возобновляемых источников энергии и заявила о своей поддержке программ деятельности в этом направлении, включая природоохранные программы Организации Объединенных Наций. Страна выразила обеспокоенность ухудшением последствий климатических изменений во время ежегодной конференции Программы ООН по окружающей среде, которая начала работу в Найроби, Кения. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ezega.

Представляя Эфиопию на конференции, посол Мелес Алем подчеркнул приверженность Эфиопии защите окружающей среды. Алем проинформировал делегатов о предпринимаемых Эфиопией усилиях по восстановлению и защите окружающей среды, напомнив об успешной реализации недавней кампании «Зеленое Наследие», когда в стране было за короткий срок высажено более 353 миллионов деревьев.

«Возобновляемые источники энергии являются источниками чистой, неисчерпаемой и все более конкурентоспособной энергии, а развитие чистой энергии жизненно важно для борьбы с самыми разрушительными последствиями изменения климата», — сказал посол Мелес Алем.

Посол Мелес Алем также сказал, что переход к энергетической системе, основанной на возобновляемых технологиях, будет иметь очень позитивные экономические последствия для всего мира. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе до 36% к 2030 году приведет к дополнительному глобальному росту экономики на 1,1%, а также росту благосостояния населения Земли на 3,7%.