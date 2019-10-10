Сринагар, Индия, , 21:25 — REGNUM Администрация индийского Джамму и Кашмира освободила из-под стражи трех местных влиятельных оппозиционных деятелей. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представители администрации Джамму и Кашмира подчеркнули, что в число освобождённых оппозиционеров вошли Нур Мохаммед (Национальная конференция), Шоэб Лон (Индийский национальный конгресс) и Йавар Мир (Национальная демократическая партия). Местные власти сочли, что указанные лидеры не представляют угрозы для общественной стабильности. Отметим, что бывшие главные министры Джамму и Кашмира Омар Абдулла и Махбуба Муфти остаются под стражей.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось взять под стражу или поместить под домашний арест ключевых оппозиционных деятелей региона. Планируется, что все задержанные политики будут освобождены к началу выборов в местные органы законодательной власти.