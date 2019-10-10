Доха, , 18:49 — REGNUM Глава военного ведомства Катара Халед аль-Аттыйя выразил поддержку военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщает 10 октября пресс-служба минобороны Турции.

Уточняется, что это было сделано в ходе телефонного разговора катарского министра обороны с главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

В сообщении турецкого военного ведомства отмечено, что в ходе операции «Источник мира», проводящейся в Сирии, проявляется максимальное стремление избежать жертв среди мирного населения и уважение к территориальной целостности Сирии.

«Министр Халед аль-Аттыйя выразил свою поддержку операции «Источник мира», а министр Акар поблагодарил своего коллегу», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство государств мира, официально выразивших своё отношение к турецкой военной операции «Источник мира», проявили либо сдержанность, либо откровенно негативную реакцию. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил европейским странам «открытием ворот» в Европу для ближневосточных беженцев.

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