Киев, , 18:43 — REGNUM В настоящее время для Украины вопрос легализации каннабиса неактуален. Об этом 10 октября во время пресс-марафона в Киеве сказал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он не исключает легализацию медицинской марихуаны.

«Сейчас не идет речи о легализации каннабиса. Но я знаю, что есть очень много людей, которые хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы сможем это рассмотреть только после того как мы будет точно знать, что речь идет о медицинской марихуане… Это же острые вопросы, очень острые», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что власти до конца не изучили все риски, которые несет легализация каннабиса.

«Я не хочу, чтобы завтра сказали, что всем разрешили заниматься наркотиками. Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так, те, кто хочет — потерпят. Я не видел зарегистрированного закона от партии «Слуга народа». Есть вещи, которые не ко времени. Эти вещи не ко времени, не сейчас, это — не приоритет. Мы не выписали все риски, которые с этим связаны… Нас не надо сравнивать с другими странами, с Канадой, где это можно. Мы еще не готовы. Мы наоборот боремся с наркотиками… Если мы все это поберем (о проблеме наркомании — ред.), если все будет чисто, тогда мы можем вернуться к рассмотрению этого дела в целом», — считает Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Слуги народа» Евгений Кравчук заявил, что партия разработала законопроект о легализации медицинской марихуаны. Законопроект может быть внесен в парламент в ближайшие месяцы. По словам депутата, Рада готова поддержать инициативу.