Москва, , 18:41 — REGNUM Законопроект Минфина о добровольном самоограничении граждан в азартных играх не был поддержан советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом сообщил глава совета, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается предусмотреть порядок направления лицами, имеющими пристрастие к азартным играм (либо их опекунами или попечителями), заявления о запрете на свое участие в азартных играх или об установлении максимальной суммы ставок в адрес организатора азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. В свою очередь на организаторов азартных игр возлагается обязанность ведения на основании таких заявлений реестра лиц, имеющих пристрастие к азартным играм.

Крашенинников напомнил, что над гражданами, имеющими пристрастие к азартным играм, вследствие чего их семья ставится в тяжелое материальное положение, может быть судом установлено попечительство. В таком случае, при направлении заявления опекуном или попечителем в адрес организаторов азартных игр с целью информирования об отсутствии у подопечного дееспособности в достаточном объеме для участия в азартных играх, не требуется законодательных изменений.

Законопроектом же предлагается введение института «самоограничения» граждан — установление запрета на предоставление им соответствующих услуг, если они сами обратились к организатору азартных игр с заявлением.

Фактически это ограничение правоспособности граждан не на основании решения суда, а на основании сделки. И такое предложение не может быть поддержано, поскольку не соответствует принципам гражданского права и конституционным нормам, отмечалось на заседании совета.