Ашхабад, , 18:32 — REGNUM Туркменское посольство организовало в офисе ЮНЕСКО в столице Франции выставку туркменского искусства и модельный показ, посвященные 28-й годовщине независимости Туркмении, — передает «Turkmenistan.ru».

На экспозиции были представлены туркменские ковры и вышивки, ювелирные украшения и сувениры, национальные костюмы, книги президента Гурбангулы Бердымухамедова, буклеты и фотоальбомы о Туркмении. Также гости выставки получили возможность попробовать блюда туркменской кухни.

Участие в мероприятии приняли представители правительства и парламента Франции, сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО и других международных организаций, а также иностранные дипломаты, журналисты и представители туркменской диаспоры.

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