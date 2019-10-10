Украина, , 18:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о его главной ошибке за время пребывания на посту главы государства.

Соответствующий вопрос был задан в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский предположил, что сможет назвать главную ошибку после того, как пройдет весь президентский срок.

«Но мое самое главное разочарование — по поводу людей, которые занимаются политикой. Это совсем какой-то другой народ», — констатировал президент Украины.

Ранее сегодня в комментарии одному из телеканалов Зеленский заявил, что у него были кадровые ошибки, но не стал конкретизировать эту информацию.