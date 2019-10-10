Москва, 10 октября 2019, 18:25 — REGNUM Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев специально для ИА REGNUM прокомментировал результаты опроса «Левада-центра» с упоминанием так называемого «московского дела».
Напомним, опрос аналитического центра Юрия Левады был проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
Предмет опроса — наиболее запомнившиеся события сентября 2019 года.
Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% по всем тематикам.
По данным «Левада-центра», приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян. О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали. При этом митинги в Москве и «московское дело» оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября — их назвали 6% опрошенных. Самым же запомнившимся событием стали выборы: о них вспомнили 16% россиян, и это меньше, чем годом ранее, когда выборы стали главным событием для 24% респондентов. 64% россиян сказали, что в их регионе 8 сентября проходили выборы, и больше половины из них (53%) полагают, что нынешние региональные выборы были честными. Нечестными их посчитали 35% опрошенных, при этом удовлетворены результатами голосования 50% респондентов, не удовлетворены — 29%.