Москва, , 18:25 — REGNUM Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев специально для ИА REGNUM прокомментировал результаты опроса «Левада-центра» с упоминанием так называемого «московского дела».

Напомним, опрос аналитического центра Юрия Левады был проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Предмет опроса — наиболее запомнившиеся события сентября 2019 года.

Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% по всем тематикам.

По данным «Левада-центра», приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян. О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали. При этом митинги в Москве и «московское дело» оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября — их назвали 6% опрошенных. Самым же запомнившимся событием стали выборы: о них вспомнили 16% россиян, и это меньше, чем годом ранее, когда выборы стали главным событием для 24% респондентов. 64% россиян сказали, что в их регионе 8 сентября проходили выборы, и больше половины из них (53%) полагают, что нынешние региональные выборы были честными. Нечестными их посчитали 35% опрошенных, при этом удовлетворены результатами голосования 50% респондентов, не удовлетворены — 29%.

«Я начал бы с того, что «Левада — центр» — это социологическая организация, которая не является независимой. С одной стороны, она является иностранным агентом, и э то признано с юридической точки зрения. С другой стороны — это известная ангажированная организация, которая, безусловно, занимает вполне определенную политическую позицию, и в связи с этим те данные, которые они предоставляют, очень часто носят достаточно ангажированный характер», — рассказал Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Что касается опроса «Левада-центра», в котором упомянуто так называемое «московское дело», следует отметить, что он во-первых, носил агитационный или формирующий характер. То есть его задача состояла в том, чтобы получить не столько независимые данные, сколько так или иначе воздействовать на самих участников опроса. И сами вопросы были построены таким образом, чтобы получить тот ангажированный результат, который нужен «Левада-центру», — продолжил эксперт.

«Простой пример: очевидно, что в опросе было допущено преувеличение известности московских событий. согласно данным ВЦИОМ и других авторитетных социологических служб, половина россиян не в курсе этой тематики, и не владеет информацией о ней. По мнению же «Левада — центра», только 20% не слышали об этом, и получается, что 80% слышали. Естественно, существенные вопросы вызывает технология, по которой была сделана выборка опроса, к ее качеству», — завершил свой комментарий Максим Григорьев.