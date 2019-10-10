Киев, , 18:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может принять участие в программе «60 минут» с Ольгой Скабеевой, поскольку федеральный телеканал «Россия1» демонстрирует плохое отношение к независимости Украины и украинцам. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос журналистки о возможном участии в программе «60 минут».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«А «60 минут» это что? Аааа, госпожа Скабеева! И тот господин, который поймал меня в Нью-Йорке. Это её муж? А она планировала (о своем участии в программе «60 минут» — ред.)? Ох, ох! Очень опасно! Почему я игнорирую? По поводу журналистики. Они правду о нас показывают или нет?» — задался вопросом Зеленский.

Он считает, что ему не о чем говорить с журналистами федеральных российских телеканалов.

«У меня нет времени отвечать всем средствам массовой информации, которые настроены не тепло к независимости Украины… О чем мне с ними говорить? У нас разная позиция по вопросу нашей независимости, нашей территории, наших людей. Какой может быть диалог?» — добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее в Нью-Йорке президент Зеленский ответил на несколько вопросов корреспондента федерального телеканала «Россия-1» Евгения Попова. До этого экс-президент Петр Порошенко не давал никаких комментариев федеральным СМИ.