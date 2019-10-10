Таллин, , 18:17 — REGNUM Эстония с 14 октября начинает ремонт моста «Дружба», который ведёт от эстонской Нарвы в российский Ивангород, что увеличит время прохождения границы, сообщает сегодня, 10 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Мост будет закрыт с 14 по 18 октября и с 21 по 25 октября. На мосту меняют асфальтовое покрытие. Стоимость ремонтных работ составляет 355 тыс. евро, работы проведёт компания Tref Nord.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 октября начала действие система получения бесплатных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленобласть. Только за первую неделю было оформлено порядка 6 тыс. таких виз. Большинство заявителей — граждане Эстонии.