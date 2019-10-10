Аддис-Абеба, , 21:11 — REGNUM Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филипо Гранди высоко оценил ключевую роль Эфиопии в установлении мира в регионе и ее успешные шаги по поиску решений для проблемы беженцев. Он заверил, что УВКБ ООН расширит свою помощь, с тем чтобы эфиопские репатрианты получили достаточную поддержку, которая позволит им беспрепятственно реинтегрироваться в их собственной стране. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Заместитель генерального директора Агентства по делам беженцев и репатриантов Эфиопии Аддису Кебенесса отметил, что процесс демократических реформ, начатый Эфиопией с февраля 2018 года, дает позитивные результаты в деле обеспечения мира и безопасности в регионе. По его словам, правительство Эфиопии под руководством премьер-министра Абия Ахмеда сыграло ключевую роль в подписании Конституционной декларации в Судане и в прогрессе, достигнутом в осуществлении переходных договоренностей в Южном Судане. Эти усилия предотвратили всплеск насилия и его гуманитарные последствия.

Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на ограниченную международную поддержку, Эфиопия добилась значительных успехов в создании благоприятных условий для оказания помощи беженцам с целью улучшения их жизни и благополучия в Эфиопии. Он подчеркнул, что правительство Эфиопии продемонстрировало свою приверженность делу спасения беженцев, приняв новый закон о беженцах, реорганизовав независимое Агентство по делам беженцев и репатриантов и приняв новый закон о гражданском обществе, чтобы привести в действие необходимые правовые и институциональные механизмы для их спасения.

Он добавил, что сейчас 3600 беженцев обучаются в разных университетах Эфиопии при поддержке правительства страны. Что касается борьбы с проблемой апатридов, Эфиопия обязалась обеспечить к 2024 году всеобщую регистрацию беженцев и выдачу свидетельств о рождении всем детям-беженцам в Эфиопии.