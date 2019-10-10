Таллин, , 18:10 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сегодня, 10 октября, выразил обеспокоенность в связи с началом военных действий на северо-востоке Сирии и призвал Турцию остановить «одностороннюю военную акцию», сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR.

«Турция — наш союзник по НАТО — испытывает серьезные проблемы в связи с терроризмом, но для снятия напряжения в регионе следует задействовать политические и дипломатические решения», — говорится в сообщении МИД, которое цитирует издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября боевые подразделения Турции начали новую военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Ранее сообщалось, что турецкие войска оккупировали две деревни рядом с городом Телль-Абъяд.