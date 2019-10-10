Москва, , 18:07 — REGNUM На фоне турецкой военной операции в Сирии все стороны должны проявить сдержанность и осторожность в дальнейших шагах, заявил 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, все участники происходящих событий должны учесть, что главное сейчас — «не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому регулированию, по продвижению политического процесса».

Ушаков особо подчеркнул, что заседание конституционного комитета Сирии не должно быть сорвано ни по каким причинам.

Кроме того, помощник президента РФ указал, что Россия понимает обеспокоенность Анкары в сфере нацбезопасности, однако «есть ключевые международные правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии».

«Прежде всего, это приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение её суверенитета», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября Турция проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», главным образом направленную против курдских отрядов на этих территориях. США, ранее поддерживавшие сирийских курдов, устранились от участия в этих событиях.

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