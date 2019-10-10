Аддис-Абеба, , 21:19 — REGNUM Лидеры государств-членов Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) прибыли в Аддис-Абебу, чтобы присутствовать на открытии и принять участие в церемонии инаугурации парка «Единства», который был построен в здании Большого национального дворца Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, президент Южного Судана Сальва Киир, президент Сомали Мохаммед Абдулахи, президент Кении Ухуру Кеньятта и президент Уганды Йовери Мусевени уже прибыли в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

По прибытии в международный эфиопский аэропорт Боле лидеров встретил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Ожидается, что высшие должностные лица правительства Эфиопии также примут участие в открытии парка.

Парк «Единства» является проявлением эфиопской национальной идеологии «MEDEMER» (синергия) и построен как символ объединенных усилий государств Восточной Африки по созданию мирного и стабильного региона.

«Парк «Единства» символизирует нашу способность объединиться для достижения общей цели и пересечь финишную черту, оставив исторический след от наших коллективных усилий», — заявили в администрации премьер-министра.