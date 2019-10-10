Великий Новгород, , 17:55 — REGNUM Правительство Новгородской области объявило открытый конкурсный отбор на должность министра здравоохранения региона. Как сообщается на сайте правительства региона, для участия в открытом конкурсном отборе на замещение вакантной должности приглашают «амбициозных и целеустремленных кандидатов».

«Молодые люди, а также опытные специалисты смогут реализовать свой профессиональный и лидерский потенциал, накопленный управленческий опыт на благо Новгородской области. Основное требование к кандидатам — высокие профессиональные и личностные качества», — пояснили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона.

Для участия в открытом конкурсном отборе кандидату необходимо представить резюме, анкету, документы об образовании, а также эссе на тему развития здравоохранения в Новгородской области на среднесрочную перспективу объёмом не более двух страниц. К эссе необходима презентация.

Напомним, вакансия министра здравоохранения Новгородской области открылась после ухода в отставку с 1 октября 2019 года Антонины Саволюк — она занимала этот пост чуть более года, с июля 2018 года. Саволюк инициировала процесс реформирования новгородской медицины (закрытие круглосуточных стационаров, объединение медучреждений), который вызвал протесты общественности. Отставки министра требовали различные оппозиционные политические силы региона.

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Напомним также, что в правительстве Новгородской области остаются вакантными должности министра культуры и министра спорта и молодёжной политики. На пост министра спорта также объявлен открытый конкурс, в котором приняли участие 13 претендентов, в финал вышли двое — кадровое решение примет глава региона Андрей Никитин после собеседования с финалистами.