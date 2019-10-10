Киев, 10 октября 2019, 17:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал одесситов уговорить продюсера Александра Андросова принять участие в выборах городского головы. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве.
По его словам, мэром Одессы должен быть человек, «которого все уважают».
По его словам, от ситуации в Одессе и Харькове зависит обстановка в Одесской и Харьковской областях.
Как сообщало ИА REGNUM, продюсера и ведущего интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Андросова называют формальным главой штаба Зеленского в Одессе. При этом Андросов отметил, что сотрудничал с Зеленским в юмористическом шоу «Лига смеха», но не осветлял позиций «Зе!Команды».