Киев, , 17:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал одесситов уговорить продюсера Александра Андросова принять участие в выборах городского головы. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве.

По его словам, мэром Одессы должен быть человек, «которого все уважают».

«Мэр Одессы. Честно скажу, мне очень нравится Андросов, но он очень не хочет в политику. Совсем не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный, он — лицо Одессы. Очень нравится. Обращаюсь: «Андросов, может подумаешь?»… Пусть сейчас к нему люди в Одессе ходят и говорят: «Иди в мэры, иди в мэры. Президент тебя поддерживает». Я уверен, что и люди поддерживают», — сказал Зеленский.

По его словам, от ситуации в Одессе и Харькове зависит обстановка в Одесской и Харьковской областях.

«Есть такие города, как Харьков или как Одесса. От настроения, от покоя, от безопасности в этом городе все зависит в области… Лицо таких городов должно быть таким, которое все уважают», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсера и ведущего интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Андросова называют формальным главой штаба Зеленского в Одессе. При этом Андросов отметил, что сотрудничал с Зеленским в юмористическом шоу «Лига смеха», но не осветлял позиций «Зе!Команды».