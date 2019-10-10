Ташкент, , 17:54 — REGNUM Таможенные льготы, которые были введены в отношении импортных легковых автомобилей стоимостью от 40 тысяч долларов и выше, отменены постановлением президента Узбекистана, сообщил ИА REGNUM представитель Гостаможенного комитета республики.

«Льготы отменяются с 1 января 2020 года», отметил собеседник агентства.

Напомним, что льготы, согласно которым к дорогим автомобилем применялась нулевая ставка импортной таможенной пошлины, была введена весной 2019 года.

С 1 января 2020 года дорогие импортные автомобили будут растаможиваться как и прежде, из расчета за каждый кубический сантиметр двигателя, причем и пошлина и акциз считаются отдельно — чем больше объем двигателя, тем выше пошлина и акциз за каждый кубический сантиметр. Кроме того, автомобили будут облагаться 15-процентным НДС.

В Узбекистан, с момента введения льгот на импорт автомобилей, было ввезено около 600 автомобилей премиум класса.