Нижний Новгород, , 17:51 — REGNUM В Нижегородской области разработано приложение, позволяющее учитывать активность жителей в части занятий физкультурой и спортом. Используя программу, жители могут набирать баллы, занимаясь спортом, а затем расходовать их в социально-культурных учреждениях. Об этом 10 октября заявил губернатор региона Глеб Никитин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нижегородский губернатор сообщил, что в регионе разработана электронная платформа, «позволяющая полностью учитывать активность лиц всех возрастов». Он отметил, что прототип этого приложения представлен на выставке.

По словам Никитина, участники смогут набирать баллы, занимаясь спортом и используя приложение. И накопленные баллы можно будет расходовать при покупке билетов в кино, театр, занятия в ФОКах и спортивных магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде проходит международный форум «Россия — спортивная держава».