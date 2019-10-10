Ташкент, , 17:50 — REGNUM В Ашхабаде 10 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии подписания Протокола об обмене грамотами о ратификации Договора между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменией о районе точки стыка государственных границ трёх государств, сообщает МИД Узбекистана.

Ранее договор был подписан тремя странами 10 ноября 2017 года в городе Самарканде.

Сегодня, 10 ноября, кроме министра Камилова, документ также подписали глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди и заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.

«Согласно подписанному Протоколу Договор вступает в силу 10 октября 2019 года», отмечает МИД Узбекистана.