Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM Екатеринбургская гордума может принять большее участие во вручении звания почётного гражданина города. Проект решения опубликован на сайте думы.

Предполагается, чтобы окончательное решение в присуждении звания почётного гражданина принимали депутаты, «с целью усиления роли думы в принятии решений».

В проекте предложен следующий алгоритм вручения звания: городская комиссия должна представить на суд гордуме не менее двух кандидатур, по которым парламентарии и должны будут принять решение.

Напомним, ранее уральский миллиардер, президент группы «Синара» и глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский стал почётным гражданином Екатеринбурга. Решение по Пумпянскому приняла профильная комиссия в администрации города.

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