Липецк, , 17:43 — REGNUM Председателем департамента образования администрации города Липецка стала Светлана Бедрова. Как сообщает ИА REGNUM, информация о новом руководителе была опубликована на официальном сайте ведомства.

Прошлый руководитель департамента Александр Мочалов ушёл в отставку перед 1 сентября. Журналистам он сообщил, что переходит на должность директора одной из липецких школ.

Светлана Бедрова до назначения в департамент образования работала директором школы № 51 в Липецке.