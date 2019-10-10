Рига, , 17:40 — REGNUM Порядка 1,8 млн граждан Евросоюза подали заявки для получения постоянных жителей Великобритании, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM сегодня, 10 октября. Среди них 92 тыс. граждан Литвы и 57 тыс. граждан Латвии. Желающих граждан Эстонии оказалось только 5,3 тыс. человек.

Лидерами стали граждане Польши с 347 тыс. заявок, на втором месте граждане Румынии (280 тыс. заявок).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании на постоянной основе по разным оценкам проживает 200−300 тыс. граждан Литвы. Граждан Латвии в Великобритании на постоянной основе по разным оценкам проживает от 75 до 150 тыс. человек.