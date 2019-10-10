Киев, , 17:37 — REGNUM Украина останется с Россией один на один, если Верховная рада не продлит действие закона об особом статусе Донбасса и не имплементирует «формулу Штайнмайера». Об этом 10 октября на пресс-марафоне в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«31 декабря заканчивает действие закона об особом статусе Донбасса. И нужно будет решать, мы принимаем новый закон об особом статусе Донбасса? Если мы не принимаем, тогда мы имплементируем «формулу Штайнмайера», если ведем к мирному урегулированию и используем минский процесс», — сказал Зеленский.

«Если мы этого не будем делать, не будем принимать закон об особом статусе, не будем имплементировать «формулу Штайнмайера» и не будем идти по шагам минского процесса, то мы будем выходить из минского процесса. Автоматически, если вы этого не делаете, вы выходите. Это мое впечатление, что может произойти именно так… Мы можем с вами остаться один на один с Российской Федерацией», — пояснил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала октября в Киеве партия «Европейская солидарность» и праворадикалы организовал массовый протест против подписания Киевом «формулы Штайнмайера». 1 октября в Минске представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма подписал письмо, в котором подтвердил готовность Киева выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера».