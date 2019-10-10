Киев, 10 октября 2019, 17:37 — REGNUM Украина останется с Россией один на один, если Верховная рада не продлит действие закона об особом статусе Донбасса и не имплементирует «формулу Штайнмайера». Об этом 10 октября на пресс-марафоне в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала октября в Киеве партия «Европейская солидарность» и праворадикалы организовал массовый протест против подписания Киевом «формулы Штайнмайера». 1 октября в Минске представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма подписал письмо, в котором подтвердил готовность Киева выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера».