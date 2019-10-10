Киев, , 17:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что он не занимается популизмом, «и это люди видят».

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский объяснил, что его резонансные заявления, сделанные в ходе визитов в регионы Украины «помогают что-то изменить», так что это — не популизм, а «помощь людям».

Он отметил в качестве важных дел «возвращение наших людей» (видимо, из России — ред.), плодотворную работу Рады и строительство «критической» дороги из Запорожья в Мариуполь.

«Так это популизм или нет? И не забывайте, что в таких вопросах, региональных, я помогаю правительству… Это не мои обязанности, я просто помогаю людям, как могу», — резюмировал президент Украины.