Рига, , 17:20 — REGNUM Министр образования Латвии Илга Шуплинска сохранит свой пост, а попытка в парламенте вынести ей вотум недоверия сегодня, 10 октября, провалилась, сообщает латвийское новостное агентство LETA.

За свержение министра высказалось 32 депутата, 51 парламентарий был против. Вотум недоверия министру хотели вынести за конфликт во время назначения ректора Латвийского университета.

При этом во время прений в парламенте вопрос ликвидации русскоязычного образования, которое усиленно продвигает министр, оказался на втором плане со стороны критиков Шуплинской.