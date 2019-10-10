Рига, , 17:19 — REGNUM Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили находится с официальным визитом в Латвии. В первый день визита госминистр провела встречу с членами парламентской группы дружбы. Цихелашвили подняла вопрос об «оккупированных территориях», заявив, что жители Литвы должны хорошо понимать беспокойство грузин. Об этом 10 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Цихелашвили рассказала о ситуации на «территориях российской оккупации» и «политике мира» правительства Грузии. Госминистр отметила значение поддержки Литвы в этом вопросе, указав на общее печальное советское прошлое и современную российскую угрозу для двух стран.

Кетеван Цихелашвили «В этой стране и в этом регионе хорошо понимают, как жить под угрозой со стороны России, потому что у нас есть общие печальные страницы истории, связанные с советским прошлым. Как вы знаете, это не лучшее время для долгой истории наших стран. Они хорошо понимают наше беспокойство, они понимают беспокойство людей, которые переживают конфликт каждый день, и их поддержка очень важна для нас. Как с политической, так и с практической точки зрения»

Члены парламентской группы друзей подтвердили твердую позицию Латвии в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Они также выразили готовность поддержать осуществление политики примирения Грузии.