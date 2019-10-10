Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает интересной идею проведения в стране крупных международных соревнований среди школьников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он сообщил в Нижнем Новгороде в рамках проведения международного форума «Россия — спортивная держава».

Глава государства отметил, что ранее спортсмены предложили проводить «крупные международные соревнования между школьниками». Путин считает, что это «особая тема, особый контингент», поэтому нужно продумать вопрос с учётом «рекомендаций со стороны педагогов», других специалистов.

«Но это интересная идея, и её нужно поддержать, мне кажется», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в международном форуме «Россия — спортивная держава» принимают участие порядка 1,5 тыс. гостей и 150 спортсменов.