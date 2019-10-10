Рига, 10 октября 2019, 17:17 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в бюджете следующего года не предусмотрено повышение зарплат учителям, что все последние месяцы от правительства требовало педагогическое сообщество. В эфире радиостанции Latvijas Radio он сказал, что «у нас нет денег», хотя правительство, по его словам, стремилось найти средства для повышения зарплат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, педагогические профсоюзы грозились в случае отказа повысить зарплаты начать забастовку и проводить акции протеста.