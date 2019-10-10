Рига, , 17:17 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в бюджете следующего года не предусмотрено повышение зарплат учителям, что все последние месяцы от правительства требовало педагогическое сообщество. В эфире радиостанции Latvijas Radio он сказал, что «у нас нет денег», хотя правительство, по его словам, стремилось найти средства для повышения зарплат.

Кришьянис Кариньш Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все источники обсудили», — сказал глава латвийского правительства. Его слова сегодня, 10 октября, цитирует портал латвийского общественного вещателя LSM. Ранее правительство Латвии успокаивало сообщество учителей, заявляя, что ищут источники для повышения минимальной учительской зарплаты с 750 до 790 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, педагогические профсоюзы грозились в случае отказа повысить зарплаты начать забастовку и проводить акции протеста.