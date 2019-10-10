Москва, , 17:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил обращение к спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием провести проверку в связи с допросом депутата Инги Юмашевой («Единая Россия») в аэропорту Нью-Йорка. Дкумент имеется в распоряжени ИА REGNUM.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассчитываю на то, что по факту произошедшего в аэропорту Нью-Йорка провокационного инцидента состоится проверка, по итогам которой действиям спецслужб США будет дана объективная оценка», — говорится в документе.

В обращении также указано, что у Юмашевой был отобран телефон и паспорт, после чего депутат была подвергнута более чем часовому допросу с участием сотрудников ФБР.

«Расцениваем произошедшее как циничную и недопустимую провокацию», — отмечается в обращении.

Володин с сожалением констатирует, что инцидент стал «очередным шагом, препятствующим цивилизованному диалогу между странами».

«Уверен, что как руководители парламентов, непосредственно представляющие интересы наших граждан, мы не можем допустить дальнейшей деградации ситуации», — указано в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы принял решение о приостановлении поездок российских парламентариев в США. При этом сотрудничество США и РФ не прекращается, депутаты Госдумы намерены и дальше поддерживать взаимодействие и работу со своими американскими коллегами. Частные поездки в США депутатам также не запрещены, но нежелательны.

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