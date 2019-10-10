Киев, , 17:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он бы «очень не хотел», чтобы конфликт в Донбассе был «заморожен», но гарантировать этого не может.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил на встрече с журналистами 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент заявил, что в настоящий момент в Донбассе «фактически Приднестровье».

«А сейчас? Практически отношений нет. Гуманитарная миссия хоть какая-то есть. Единственное, что отличает Донбасс от Приднестровья — это то, что у нас раздаются выстрелы», — заявил он.

«Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу гарантировать на 100%, что этого не произойдет», — добавил Зеленский.