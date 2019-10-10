Тбилиси, , 17:03 — REGNUM Грузинские эксперты дают неоднозначные оценки современному западу и администрации США и не исключают, что при правлении Трампа США могут оставить Грузию в сфере влияния России. Статью на эту тему под заголовком «Существует ли еще единый Запад и на чью поддержку надеется Грузия» публикует грузинское издание «Резонанси».

Иван Айвазовский. Река Риони. Грузия. 1870-е

В беседе с изданием грузинский эксперт Хатуна Лагазидзе отмечает, что в условиях правления Трампа политическое общество США поделено на две группы, одна из которых поддерживает расширение НАТО и, следовательно, обеспечение перспективы членства в нем для Грузии, а также сдерживание России.

Вторая же, к которой относит и нынешнего президента США, выступает за диалог с Россией, идет на определенные уступки, оставляет Украину на волю России и то же самое может сделать с Грузией. Единомышленниками Дональда Трампа грузинский эксперт видит также президентов Франции и Германии и в доказательство приводит недавний визит Штайнмайера в Грузию, а до этого — инициативу Штайнмайера Украине.

«После визита Штайнмайера у меня осталось впечатление, что Россия его руками готовит для Грузии такую же «привязку», как и для Украины, и именно в условиях правления такого двойственного, нерассчетливого, непредсказуемого и экстраординарного президента, как Трамп, возможно все, в том числе и то, что Грузию на определенное время оставят в поле влияния России», — пояснила Лагазидзе.

Определенные капитулянтские настроения в отношении к России эксперт увидела и в Европе и предупредила, что все это может негативно отразиться на Грузии, которая, по ее мнению, вступает в очень тяжелую фазу.

«Так как администрация президента США переменчива. думаю, что Грузию ожидает один из самых тяжелых с точки зрения политической поддержки периодов, что будет иметь очень большое значение и для выборов 2020 года», — отметила Хатуна Лагазидзе.

А так как до сих пор именно благодаря влиянию Запада ни одна предыдущая власть в Грузии более двух сроков не задерживалась, она не может сделать такого же прогноза для «Грузинской мечты», исходя из ослабления внимания Запада к самой Грузии.