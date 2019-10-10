Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Вашингтон не защищает сирийских курдов от турецкой военной операции «Источник мира», сообщает 10 октября портал YahooNews.

В частности, на пресс-конференции Трамп напомнил о том, что «курды не оказывали помощи США во время Второй мировой войны, например в Нормандии», в то время как Соединённые Штаты уже потратили «огромные деньги» на помощь сирийским курдам, на поставки им вооружения и боеприпасов.

Трамп отметил, что курды неоднородны, состоят из разных «фракций», но «при всём этом курды нам нравятся».

Напомним, в США уже обвинили Трампа в том, что он «бросил курдских союзников на севере Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом турецкой военной операции «Источник мира» против сирийских курдов военные контингенты США ушли с направлений турецкого военного вторжения.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Латвии призвал граждан страны не посещать границу Турции и Сирии