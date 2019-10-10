Рига, , 16:44 — REGNUM Объявлена повестка визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию, который состоится 16 октября. Как сообщает сегодня, 10 октября, латвийский новостной портал Mixnews, Зеленского торжественно встретят на площади у Рижского замка, после чего состоятся переговоры с президентом Эгилом Левитсом, далее оба президента будут участвовать в совместной пресс-конференции. Об этом сегодня, 10 октября, пишет латвийский новостной портал Mixnews.

После этого Зеленский отправится к латвийскому памятнику Свободе в центре Риги, далее намечена встреча с главой парламента и премьер-министром Латвии. Президент Украины также планирует посетить Рижскую украинскую школу, побывает у памятника Тарасу Шевченко, встретится с представителями украинской диаспоры и сходит в так называемый «музей оккупации», в котором ему расскажут о «50-летней оккупации Латвии и Прибалтики Советским союзом».

В конце октября Зеленский намерен посетить с визитом и Литву.