Москва, , 16:40 — REGNUM Спрос на авиабилеты в Эквадор из России не изменился в результате политических неурядиц в Кито, однако это объясняется незначительным объёмом перелётов в эту страну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Анастасия Москвина.

«По поискам из России в Эквадор ситуация последние 3 месяца стабильная, нет ни заметного падения, ни роста. В общей доле поисков авиабилетов за рубеж Эквадор составляет сотые доли процента», — заявила Москвина.

Таким образом, направление в Эквадор далеко не самое популярное, и продажи носят лишь эпизодический характер.

Продажи за 2018 и 2019 год не сильно отличаются — в районе нескольких десятков. При этом последний билет был продан менее недели назад, указала эксперт.

«На популярность сильно влияют следующие факторы: отсутствие прямых перелетов, цена за авиабилет. С одной пересадкой туда-обратно слетать из Москвы в Эквадор стоит порядка 100 тысяч рублей, с двумя — от 60 тысяч (через США, куда визу получить в последнее время не просто)», — пояснила Москвина.

Наконец, сказывается и значительное время в пути.

«В дороге до Эквадора придётся провести более суток, как в первом, так и во втором случае», — добавила она.

В начале октября Эквадор охватили масштабные протесты против правительства президента Ленина Морено, стоящего у власти с мая 2017 года. Беспорядки начались после того, как президент объявил о вступлении в силу пакета экономических мер, включающих отмену государственных субсидий на бензин и дизельное топливо. 3 октября в стране введено чрезвычайное положение. Власти использовали армию, при этом, по некоторым данным, правительство Эквадора бежало из столицы.