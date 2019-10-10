Москва, , 16:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин примет участие в Третьей Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор спикера Госдумы Володина с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

В ходе беседы они обсудили повестку предстоящей третьей Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится 12 октября в Стамбуле. В повестке — вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.

«Нам важно, чтобы формат этой Конференции развивался и необходимо продолжить его в будущем», — отметил в ходе разговора Володин.

На полях конференции запланирован также ряд двусторонних встреч председателя Государственной думы с председателями парламентов Турции, Афганистана, Пакистана.