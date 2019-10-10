Москва, 10 октября 2019, 16:27 — REGNUM Члены правительства России завершают подготовку программ, которые должны помочь в развитии 10 самым депрессивным регионам страны. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев.
Индивидуальные программы развития готовятся для регионов, «где наиболее сложная ситуация — по инвестициям, доходам, уровню бедности, безработице».
В их число вошли: Адыгея, Алтайский край, республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл.
Чтобы упростить реализацию региональных инициатив, на федеральном уровне за каждой из территорий закреплен куратор из числа членов правительства. Завершается как анализ «причин сложившейся ситуации», так и подготовка самих индивидуальных программ.
По мнению Дмитрия Медведева, реализация программ должна «помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах. Наконец, просто перейти к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, работы малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья и улучшения экологии, решения социальных проблем».
Кураторы уже посетили подведомственные регионы, где встретились «с представителями федеральных ведомств и компаний, которые реализуют свои инвестпроекты».
При этом премьер-министр отметил, что в части регионов нерешенным остается «вопрос о механизмах и источниках финансирования», не проведена оценка озвученных предложений».
На заседании присутствовали:
- министр финансов Антон Силуанов (курирует Курганскую область), министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин (Калмыкия),
- министр промышленности и торговли Денис Мантуров (Чувашская республика, Псковская область),
- министр экономического развития Максим Орешкин (Республика Алтай, Карелия, Тува),
- министр труда и соцзащиты Максим Топилин (Алтайский край),
- Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (Республика Марий Эл)
- Заместители председателя Максим Акимов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко,
- Министр транспорта Евгений Дитрих,
- Министр энергетики Александр Новак,
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков,
- Министр здравоохранения Вероника Скворцова,
- Марат Кумпилов — глава Адыгеи,
- Олег Хорохордин — глава республики Алтай,
- Бату Хасиков — глава Калмыкии,
- Артур Парфенчиков — глава Карелии,
- Шолбан Кара-Оол — глава Тувы,
- Михаил Игнатьев — глава Чувашии,
- Виктор Томенеко — глава Алтайского края,
- Вадим Шумков — глава Курганской области,
- Михаил Ведерников — губернатор Псковской области,