Москва, , 16:27 — REGNUM Члены правительства России завершают подготовку программ, которые должны помочь в развитии 10 самым депрессивным регионам страны. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Индивидуальные программы развития готовятся для регионов, «где наиболее сложная ситуация — по инвестициям, доходам, уровню бедности, безработице».

В их число вошли: Адыгея, Алтайский край, республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл.

Чтобы упростить реализацию региональных инициатив, на федеральном уровне за каждой из территорий закреплен куратор из числа членов правительства. Завершается как анализ «причин сложившейся ситуации», так и подготовка самих индивидуальных программ.

По мнению Дмитрия Медведева, реализация программ должна «помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах. Наконец, просто перейти к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, работы малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья и улучшения экологии, решения социальных проблем».

Кураторы уже посетили подведомственные регионы, где встретились «с представителями федеральных ведомств и компаний, которые реализуют свои инвестпроекты».

При этом премьер-министр отметил, что в части регионов нерешенным остается «вопрос о механизмах и источниках финансирования», не проведена оценка озвученных предложений».

На заседании присутствовали: