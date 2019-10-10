Рига, , 16:25 — REGNUM Депутат Сейма Латвии от Новой консервативной партии Линда Озола опозорилась в интернете, когда, находясь в турецком парламенте во время объявления о начале военной операции Турции в Сирии, сделала в социальной сети Twitter откровенно глупую запись, пишет сегодня, 10 октября, латвийский новостной портал TVNET.

«Такое особенное чувство — быть в турецком парламенте, когда узнаешь, что Турция начала военную операцию в Сирии. Держу кулаки, чтобы не было кровопролития!», — написала Озола, чем вызвала насмешки в латвийском сегменте социальной сети.

«Представьте себе только, создать страницу в Twitter, чтобы третьим твитом опозорить себя», — написал её коллега по латвийскому парламенту, представитель партии KPV LV Салвис Петрикс. Латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс и вовсе назвал нахождение латвийских депутатов в турецком парламенте «жалкими, трусливыми и тупыми тунеядцами».

Озола позже удалили свою запись и написала извинение, в котором пояснила, что имела в виду необходимость решения любых конфликтов путём переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября боевые подразделения Турции начали новую военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Ранее сообщалось, что турецкие войска оккупировали две деревни рядом с городом Телль-Абъяд.