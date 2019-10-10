Рига, 10 октября 2019, 16:25 — REGNUM Депутат Сейма Латвии от Новой консервативной партии Линда Озола опозорилась в интернете, когда, находясь в турецком парламенте во время объявления о начале военной операции Турции в Сирии, сделала в социальной сети Twitter откровенно глупую запись, пишет сегодня, 10 октября, латвийский новостной портал TVNET.
Озола позже удалили свою запись и написала извинение, в котором пояснила, что имела в виду необходимость решения любых конфликтов путём переговоров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября боевые подразделения Турции начали новую военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Ранее сообщалось, что турецкие войска оккупировали две деревни рядом с городом Телль-Абъяд.