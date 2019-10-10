10 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Появилось множество советчиков по вопросу о том, как уберечься от электронного мошенничества с жильем: 1) выяснить — не выдавалась ли на Ваше имя электронная подпись и 2) написать заявление в регистрирующий орган о том, чтобы регистрация сделок с вашей недвижимостью проводилась только в вашем присутствии. Эти советы дают все, включая законодателей. А на кой черт они тогда принимали такой закон об электронной подписи, если он никак не защищает гражданина без его личного присутствия?!

Валерий Шахов, , 16:20 — REGNUM Знакомы ли вы с гипотезой симуляции? О, ведь ещё древний Пифагор основал учение об иллюзии всего существующего и реальности исключительно чисел и их бесконечных комбинаций, которые формируют все феномены обозримого бытия, подвластные познанию их человеком. Представляете? За пять веков до нашей эры авторитетнейший ученый своего времени считал — все сущее есть цифры и их комбинации.

Сломанный замок Turbosquid.com

«Мы почти определённо живём в компьютерной симуляции» заявляет профессор Оксфордского университета, шведский философ Ник Бостром. Это один из трех тезисов, на основании которых он доказывает, что наша реальность представляет собой иллюзию, воссозданную компьютерной программой. И все это серьезно.

Разумеется, гипотеза симуляции активно критикуется научным сообществом, но при этом и имеет достаточно авторитетных сторонников. Их наработки уже плотно начинают заполнять сюжеты проектов массовой культуры, начиная от «Матрицы», через «Мир дикого запада» и далее, видимо до бесконечности. Гипотеза становится все более популярной, она вызывает резонанс.

И вот тут нельзя не обратить внимание на такое явление как цифровизация. Это даже не явление, а лавина поглощающая всё и вся, все феномены обозримого бытия: и экономику, и образование и личность граждан. Цифровая экономика, электронная школа, электронный паспорт, электронная подпись. Кому не знакомы сейчас эти понятия? Все наконец прямо переходит в цифры, верно и отнюдь не медленно. Выходит прав был старик Пифагор. Что такое цифровизация, как не наглядно наблюдаемое доказательство обоснованности существования гипотезы симуляции? Правда цифровизацию эту следует-таки назвать симуляцией второго уровня, поскольку изначальная симуляция должна была быть создана неким Высшим, предусмотревшим более надежную защиту от вмешательств в замысел, что неподвластно симуляции самих симулянтов.

Итак, от философии к реалиям. В апреле 2011 года был принят Закон «Об электронной подписи». Согласно этому закону граждане, получив некую личную цифровую комбинацию, названную электронной подписью, приобрели возможность участвовать в гражданском правообороте (совершать сделки) не выходя из дома. С точки зрения удобства и экономии времени это, безусловно, великолепно в высшей степени. Не надо никуда идти, стоять в очередях, трепать себе нервы и проч. Это удобно и для тех, кто работает с гражданами, для служащих различных регистрирующих и контролирующих органов. Резко повышается производительность труда, поскольку не надо тратить времени на общение с гражданами, опять же не надо трепать уже свои нервы. Ведь времени и нервов всегда жалко. Так думают многие, так, наверняка, думали и создатели этого симуляционного закона (именно симуляционного, потому что электронная подпись она ж не настоящая. Это видимость, притворство, simulatio, это индивидуальный графический штрих личности, индивидуализирующй каждого гражданина наравне с такими понятиями, как имя и место жительства гражданина, подмененный цифровым кодом). При этом, все, кому жалко времени и нервов, забывают, что любая жадность это самая короткая дорога к бедности.

Поскольку личная подпись человека испокон веков являлась ключем от дверей его судьбы, казалось бы замена ее на симуляцию должна была быть вверена надежным ключникам. Ведь когда-то ключники значили для господина больше, чем жена и родня жившая во дворе. Однако, закон о симуляции подписи этого не предусмотрел и ввел крайне широкий состав субъектов, которые могли стать такими ключниками. В законе они названы удостоверяющий центр — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Обратите внимание, удостоверяющим центром может стать даже индивидуальный предприниматель. Серьезные ли к этим ключникам требования? Судите сами (приказ Минкомсвязи № 330 от 23.11.2011 г. «Об аккредитации удостоверяющих центров»):

Иными словами, любая организация или ИП, вложившие миллион в чистые активы, застраховав свою ответственность на полтора миллиона, наняв двух IT-шников могут стать ключниками. Как все в целом происходит. Гражданин обращается в удостоверяющий центр, где ему изготавливают электронную подпись в виде записи на электронном носителе с использованием специальных шифровальных программ и выдают сертификат ключа — электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Гражданин платит за это небольшие деньги. Все легко и просто. А дальше сиди дома, совершай сделки, получай госуслуги, экономь время и нервы.

А вот теперь представьте, что некие жулики, решили организовать мошенническую схему по изготовлению и использованию чужих электронных подписей. Существуют ли для этого серьезные барьеры законодательного характера? Нет. Ну разве, что миллион с небольшим в деньгах и приобретение техники. Но это же не барьер. Любое «большое дело», в криминальном смысле этого оборота речи, требует вложений. Далее схема простая, регистрация фирмы на оцифрованного ранее симулянта (гражданина, который и не ведает, что выступает учредителем некой компании), заведение на фирму техники, наем работников, страховка, аккредитация и золотые ключики у них в кармане. Чтобы изготовить ключ и сертификат ключа ключнику нужны лишь электронные копии документов гражданина. Но это теперь такая мелочь. Цифровизация же кругом. На любой проходной паспорта сканируют, все оцифровано.

Даже такое понятие как недвижимость, что совсем недавно ассоциировалось с чем-то основательным, крепко стоящим на земле, теперь тоже растворилось и засимулировалось. Теперь по закону о государственной регистрации недвижимости реестры Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые карты и книги учета документов ведутся в электронной форме. Все, нет теперь старых добрых карт и чертежей с печатями, свидетельств о праве собственности. Есть только цифровые записи, матрица. И сделки с этой недвижимостью, запущенной в виртуальное пространство, тоже можно совершать виртуально, посредством проставления электронных подписей. При этом вероятность того, что вашу реальную недвижимость продаете виртуально вы, а на самом деле вы об этом ничего не знаете растет стремительно. По запросу: «мошенничество с электронной подписью при продаже квартиры» Яндекс выдает уже 6 млн. страниц. Совсем недавно было значительно меньше. Среди этих страниц — огромное количество реальных историй о том, как виртуально крадут реальные квартиры. Схема проста — сделки совершаются в электронном виде, удостоверяются электронной подписью. А о том, как электронная подпись может оказаться у мошенников, сказано ранее. Появилось множество советчиков по вопросу о том, как от этого уберечься. Суть их сводится к двум вещам: 1) выяснить не выдавалась ли на Ваше имя электронная подпись и 2) написать заявление в регистрирующий орган о том, чтобы регистрация сделок с вашей недвижимостью проводилась только в вашем присутствии. Эти, особенно второй совет дают все, включая законодателей. И возникает резонный вопрос: а на кой черт принимали такой закон об электронной подписи, если он никак не защищает гражданина без его личного присутствия? Его надо либо кардинально менять, либо отменять вовсе.

В интернет-публикациях про гипотезу симуляции часто встречал упоминание некоего Барри Дайтона, который, с одной стороны, делал попытки обосновать, что человечество живет в симуляции, а с другой вывел этические принципы против создания симуляций:

Возражение против меньшей ценности — симуляции не должны создаваться, поскольку жизнь в симуляции сильно упрощена, а, следовательно, сильно проигрывает в разнообразии жизни первичной цивилизации.

Возражение против обмана — симуляции не должны создаваться, поскольку они означают иллюзию, и, соответственно, обман тех, на ком выполняется симуляция.

Эгоистическое соображение — симуляции должны быть запрещены цивилизацией, чтобы гарантировать, что она сама не находится в симуляции.

Вот и получается, что всеобъемлющая цифровизация только доказывает гипотезу симуляции.