Нови-Сад, Сербия, 10 октября 2019, 21:36 — REGNUM 10 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым в Нови-Саде была подписана совместная декларация трех стран о свободном движении товаров, капитала, людей и услуг.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что 10 ноября лидеры, представители трех стран встретятся в Охриде для обсуждения конкретных мер по реализации данной инициативы.
Премьер-министр Албании Эди Рама призвал другие страны Западных Балкан присоединиться к инициативе.