Киев, , 16:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры должен кто-то начать, чтобы они были. Тему та сторона не поднимала. В этом вопросе мы защищаем Украину», — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что Киев не планирует возобновлять поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

«Есть идеи инвестирования на Херсонщине. Будем показывать Крыму: «Смотрите, мы вкладываем деньги». Будем там развивать инфраструктуру на Херсонщине, особенно возле временной границы с Крымом. Вопрос воды не обсуждается», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Украины и России провели несколько раундов телефонных переговоров. Итогом переговоров стало возобновление обмена удерживаемыми лицами.