Киев, 10 октября 2019, 16:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.
Он сообщил, что Киев не планирует возобновлять поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Украины и России провели несколько раундов телефонных переговоров. Итогом переговоров стало возобновление обмена удерживаемыми лицами.