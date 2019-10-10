Нови-Сад, Сербия, , 21:36 — REGNUM 10 октября в сербском Нови-Пазаре прошла встреча лидеров трех западно-балканских государств, стремящихся к вступлению в Евросоюз — Эди Рамы, премьер-министра Албании, Александра Вучича — президента Сербии и Зорана Заева, премьер-министра Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи все три лидера подтвердили намерение участвовать в совместных проектах в рамках Берлинского процесса.

В ходе совместной конференции премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что страны должны развивать сотрудничество, не ожидая подсказки от ЕС:

«В повестке наших международных партнеров изменения не произошло, но изменился формат отношений, который мы выстраиваем, не ожидая, что ЕС найдёт время заняться нами. Давайте говорить начистоту, мы не в приоритете для ЕС, самое важное для них — процесс собственного реформирования, в который они вступили. Мы не можем ждать, что станем приоритетом для ЕС, но можем продвигать более активное и организованное сотрудничество».

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