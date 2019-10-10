Сухум, , 16:07 — REGNUM 8−9 октября состоялся 49-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. 9 октября пресс-служба министерстве иностранных дел Абхазии опубликовала комментарий по итогам дискуссий.

В МИД указали, что основное внимание участников дискуссий было направлено на разрешение напряженности на грузино-югоосетинской границе, связанной с появлением незаконного грузинского блокпоста близ югоосетинского села Уиста (Цнелис).

Также делегации Абхазии, Южной Осетии и России указали на необходимость согласования текста совместного устного заявления о неприменении силы, однако в очередной раз это сделать не удалось. «Представители Грузии и США не сумели проявить конструктивный подход к решению существующих проблем и отказались обсуждать текст совместного устного заявления», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Абхазии. В результате было принято решение перенести обсуждение данного вопроса на следующий раунд дискуссий, который состоится 10−11 декабря 2019 года.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

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