Киев, , 16:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему совсем не нравится то, что до сих пор происходит на украинской таможне.

Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский признал, что быстрых кадровых изменений в ведомстве не получилось, и фактически спустя полгода после его победы на президентских выборах на таможне остаются старые кадры. Он заявил, что руководителю Государственной таможенной службы Максиму Нефедову требуется больше времени, чтобы «уволить всех старых таможенников».

«Мне совсем не нравится то, что происходит на украинской таможне, мне совсем не нравится то, что в целом происходит в вопросах контрабанды. Мы остановили много чего, но много чего продолжается», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не имеет влияния на Нефедова, но верит в руководителя ведомства. Если же этот план не сработает, заниматься вопросом таможни будет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.