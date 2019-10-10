Париж, , 16:01 — REGNUM Министр вооруженных сил Франции Флорен Парли призвала к прекращению наступления турецких войск на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro.

«Наступление Турции на северо-востоке Сирии опасно. Опасно для безопасности курдов. Опасно, потому что это на руку террористам, против которых мы сражаемся уже 5 лет. Это должно прекратиться», — говорится в заявлении Флоренс Парли в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Турции во Франции был вызван во французский МИД в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

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