Киев, , 15:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский просит журналистов не называть главу МИД Украины Вадима Пристайко «говорящей головой».

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Господин Пристайко занимается всеми моими заграничными встречами, нашими переговорами… Господин Пристайко, кстати, и в нормандском формате на уровне и советников, и министров все выполняет», — заявил он.

До этого журналисты спросили у Зеленского, нет ли конфликта интересов с МИД в связи с очень активным участием помощника президента Андрея Ермакав международных делах, на что глава государства ответил отрицательно. Он также дал понять, что кадров в офисе президента не хватает, особенно при решении «вопросов войны» — «очень много вопросов».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада назначила кадрового дипломата Вадима Пристайко главой МИД Украины 29 августа. Зеленский пытался реализовать это назначение сразу после победы на президентских выборах (по закону, глав МИД и Минобороны назначает президент, при согласии Верховной рады), однако парламент прошлого созыва отказывался утверждать Пристайко к должности.