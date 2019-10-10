Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Выступающие в роли подсудимых банкиры, учредители АО «ТВС Банк» и общественного движения «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе считают, что возбужденным против них уголовным процессом инициатор этого процесса олигарх Биздина Иванишвили наносит урон прежде всего интересам Грузии.

Как заявил Бадри Джапаридзе после окончания первого по делу об отмывании незаконных доходов процесса в Тбилисском городском суде 10 октября, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили действует методами, которые хорошо апробированы автократическими режимами и преследует политических оппонентов с помощью подвластной ему прокуратуры.

«Всем ясно, что это политическая расправа, устроенная Бидзиной Иванишвили против Мамуки Хазарадзе и меня. От этого страдают интересы Грузии. Огромный ущерб наносится госуларству, его институциям и каждому гражданину. Но приоритетом для Бидзины Иванишвили, к сожалению, является расправа с нами, и для этого он использует прокуратуру», — заявил Бадри Джапаридзе.

Он пообещал, что борьба будет упорной и непримиримой и Иванишвили в этой борьбе обязательно потерпит поражение.

Отметим, что банкири перешли к политическим заявлениям и критике Иванишвили только после того, как сами оказались под судом и следствием. До этого все деяния всех грузинских властей их вполне устраивали.

Напомним, что прокуратура обвиняет обоих банкиров в отмывании незаконных доходов. Речь идет о сделках, совершенных Хазарадзе и Джапаридзе в 2008 году на сумму до $17 млн.