Киев, , 15:49 — REGNUM Партия «Слуга народа» рассматривает кандидатуру депутата Верховной рады Александра Ткаченко на пост мэра Киева. Об этом 10 октября в Киеве на пресс-марафоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Аполлинарий Васнецов. Киевские пригороды. 1893

«Рассматривается эта кандидатура (об Александре Ткаченко — ред.). Кроме него, я ещё никого не видел. Есть ещё два человека. С одним я не встречался, а с другим я пока не готов, потому что в прошлом у него есть недобросовестные действия, поэтому не рассматриваю этого человека», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что парламентский комитет ещё дорабатывает проект закона о столице — Киеве. «Это законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы его увидеть до голосования… Если все нормально, я подпишу этот закон. Если нет, отправляю на доработку», — рассказал Зеленский.

Александр Ткаченко V.lyaschenko

По его словам, в новом законе о столице важно распределить бюджет по районам, чтобы «власть не была в одних руках». «Будут полномочия префекта, местных советов, полномочия мэра. Там очень много вопросов», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). При этом Зеленский не подписал представление Кабмина на его отставку. Для полной перезагрузки власти в Киеве парламент готовит обновленный закон о столице и предлагает провести досрочные выборы в Киеве.